Expedia ist einer der unbekannteren Werte aus den USA, die in Deutschland auch kaum oder wenig gehandelt werden. Dennoch hat der Titel aus dem Segment Handel in den zurückliegenden Monaten für Wirbel gesorgt. Dies dürfte in erster Linie am Chartverlauf liegen. Investoren, long wie short, sollten sich die Chancen des Titels nun ansehen.

Charttechnische Analyse

Aus Sicht der Charttechniker hat der Wert in den vergangenen Monaten zum ersten Quartal 2018 einen fulminanten charttechnischen ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...