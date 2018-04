Der Preis für einen Anteilsschein der Deutschen Bank findet keinen Halt. Was hinter dem Kursverfall steckt und was Anleger nun wissen sollten.

Wann war der Aktienkurs zuletzt so niedrig wie im Moment?

Zuletzt notierte die Aktie im Herbst 2016 ähnlich niedrig, zeitweise kostete sie damals sogar nur 9,90 Euro. Auslöser dafür waren Forderungen des US-Justizministeriums, einen Streit um fragwürdige US-Hypotheken zu 14 Milliarden Dollar beizulegen. Erst Monate später einigte sich die Bank mit den Behörden auf eine Strafe, die bei etwa der Hälfte dieser Summe lag.

Ist die Lage so bedrohlich wie im Herbst 2016?

Nein. Im Herbst 2016 wurde die Bank mit enorm hohen Strafandrohungen aus den USA konfrontiert. Diese Summe hätte die Bank ohne Hilfe kaum aufbringen können. Damals kursierte die Angst, die Bank könne auf staatliche Unterstützung angewiesen sein. So schlimm ist die Lage aktuell nicht. Die gefährlichsten Rechtsrisiken sind beseitigt und die Bank hat vor einem Jahr viel frisches Kapital bei Aktionären eingesammelt. Ein Blick auf die Kurse von Anleihen der Bank, die auf Pleite-Gefahren viel empfindlicher reagieren als Aktien, zeigt ebenfalls, dass die Lage nicht so existenziell bedrohlich ist, wie damals.

Warum geht es der Aktie der Deutschen Bank dann so schlecht?

Im Aktienkurs schlägt sich vor allem die Enttäuschung über die geringen Ertragsaussichten nieder. Vor kurzem erst hat der Finanzchef der Bank, James von Moltke, die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Jahresstart gedämpft. Das ist deshalb so gravierend, weil das erste Quartal für Banken - insbesondere für Banken, die vom Kapitalmarktgeschäft so abhängig sind wie die Deutsche Bank - besonders wichtig ist.

Warum sinkt der Kurs gerade jetzt so tief?

Auslöser für die Kursverluste am Mittwoch dürfte die schwache Marktlage am Mittwoch gewesen sein. Neue schlechte Nachrichten aus dem Hause der Deutschen Bank gab es jedenfalls nicht - und die Deutsche Bank befand sich in guter Gesellschaft: Der deutsche Leitindex Dax lag ebenso im Minus, auch europäische ...

