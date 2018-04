Wiesbaden (ots) - Kugelschreiber, Regenschirme, Kaffeetassen - das sind die Top Drei der Werbegeschenke, die deutsche Verbraucher durchschnittlich am längsten begleiten. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt VERTICAS, einer der führenden Premiumwerbe- und Merchandisingartikel-Dienstleister mit Sitz in Wiesbaden (Hessen). Die Auswertung einer groß angelegten Befragung hat ergeben, dass Kugelschreiber etwa fünf Monate genutzt werden, Regenschirme circa 2,5 Jahre und eine Kaffeetasse im Schnitt 5,8 Jahre. Erstaunlich: Letztere überlebt häufig sogar den Wechsel zu einem neuen Arbeitsplatz.



"Die Auswertung macht deutlich, dass bei Werbegeschenken drei Dinge über ihre Gebrauchsdauer entscheiden: die Qualität, der Nutzen und die Emotion, die mit dem Artikel verbunden ist", so Steffen Weigand, Geschäftsführer der Verticas GmbH. "Ein Kugelschreiber wird verwendet, solange er schreibt. Ein Regenschirm wird gespannt, wenn er den Besitzer zuverlässig trocken hält, und eine Tasse wird mit Kaffee, Tee oder Milch gefüllt, wenn sie mit einem guten Arbeitgeber oder einem vertrauenswürdigen Unternehmen assoziiert wird."



Die Verticas GmbH ist einer der führenden Premiumanbieter für Dienstleistungen im Bereich Werbe- und Merchandisingartikel in Deutschland. Im Jahr 1990 als Gesellschaft für verkaufsfördernde Produkte & Produktion gegründet, gestaltet, produziert und beschafft das Unternehmen seit mehr als 25 Jahren klassische und individuell produzierte Werbe- und Merchandisingartikel sowie innovative Produkte in den Bereichen Corporate Fashion.



