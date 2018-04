Auf der Expo 2015 schmückten die organischen Photovoltaik (OPV)-Systeme in Baumform den Deutschen Pavillon. Nach der Überarbeitung sind drei davon nun in Darmstadt neu installiert worden.Auf der Weltausstellung (Expo) 2015 in Mailand waren die OPV-Solar Bäume ein architektonisches Highlight des Deutschen Pavillons. Rund zweieinhalb Jahre nach Ende der Veranstaltung sind sie drei davon in dem neu gestalteten Eingangsbereich der Darmstädter Merck-Zentrale orginalgetreu wieder aufgebaut worden. Dort sollen sie nun eine dauerhafte und nachhaltige Verwendung finden, wie der Hersteller der Gebilde Opvius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...