Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Qisda wurde von Thomson Reuters als ein "Top 100 Global Technology Leader" 2018 ausgezeichnet. Das Eröffnungsprogramm ermittelt die Unternehmen der Technologiebranche mit der solidesten operativen Basis und dem größten finanziellen Erfolg. Die ausgewählten Unternehmen übertrumpfen mit ihren End-Scores (u. a. in Finanzen, Risiko und Resilienz, Innovation, Mitarbeiter- und soziale Verantwortung sowie Umweltverträglichkeit) weltweit über 5.000 andere Technologieunternehmen.



Um unsere Kompetenz zu stärken und Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten, trat DFI Ende 2017 der Qisda/BenQ Gruppe bei, um Technologie, Supply Chain Management und Produktionsproduktivität auf ein neues Niveau zu heben. Durch Nutzung der vielfältigen Ressourcen der Qisda/BenQ Gruppe bieten wir umfangreichere Embedded-Computing-Produkte mit erweiterten Services, die interne LCD-Integration, Leiterplatten- und Systemmontage, Messlabor und Gehäusefähigkeit umfassen. Des Weiteren bieten wir eine flexible Produktion kleinerer Stückzahlen (große Vielfalt) sowie kosteneffiziente Massenproduktion. DFI bietet auch umfassendere Lösungen, u. a. Fabrikautomation, digitale Gesundheitsversorgung, intelligente Energie und IoT-bezogene Anwendungen für zukünftige Unternehmen.



Informationen zu DFI



DFI wurde im Jahr 1981 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Computer-Technologie für verschiedene Embedded-Branchen. Dank seines innovativen Designs und seines erstklassigen Qualitätsmanagementsystems können die Kunden von DFI mit den Lösungen in Industriequalität des Unternehmens ihre Geräte optimieren und hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer im 24/7-Betrieb in zahlreichen Märkten gewährleisten, u. a. Fabrikautomation, Medizin, Gaming, Transport, intelligente Energie, Verteidigung und intelligenter Einzelhandel. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.dfi.com/.



Informationen zu Qisda



Die Qisda/BenQ Gruppe besteht aus über 20 Unternehmen verschiedener Größen und beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter in aller Welt. Diese Unternehmen sind in vielfältigen Sektoren und Fachgebieten tätig, u. a. Displays, Solarenergie, Feinchemikalien und fortschrittliche Materialien, LED-Beleuchtung, IC-Design, Präzisionskomponenten und System-Produkte. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.qisda.com/.



Quelle: https://www.thomsonreuters.com/en/products-services/techno logy/top-100.html



OTS: DFI newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130165 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130165.rss2



Pressekontakt: ELLA CHEN Tel.: +886 2 26972986 Durchwahl 3654 E-Mail: ella.chen@dfi.com