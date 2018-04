Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochmittag weiter deutlich im Minus. Der SMI war bereits nach Sorgen um eine Eskalation im Handelsstreit im Minus gestartet. Die von China verhängten neuen Strafzölle auf US-Produkte haben dann für einen erhöhten Abwärtsdruck gesorgt und die Märkte europaweit belastet. Auch bei den Devisen haben die Nachrichten zu deutlichen Ausschlägen geführt. Händler sehen die Gefahr eine Spirale aus Vergeltungsmassnahmen zwischen den wirtschaftlichen Schwergewichten USA und China.

Die Volksrepublik hat nun eine Liste mit 106 US-Produkten veröffentlicht, die mit zusätzlichen Abgaben von 25% belegt werden sollen, darunter Flugzeuge, Autos, Chemieprodukte oder Sojabohnen. Es sehe so aus, als würde von nun an mit härteren Bandagen gekämpft, kommentierte ein Händler. Damit sei nicht ausgeschlossen, dass auch der US-Präsident wiederum mit Vergeltung drohen könnte. Das beeinflusse die Einzeltitel mehr als Konjunkturindikationen. Ein Handelskrieg würde das Wachstum abwürgen, lautet die Einschätzung. Neue Zahlen zur US-Wirtschaft werden am Nachmittag erwartet, darunter der ADP-Bericht zur Beschäftigung, der ...

