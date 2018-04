Cognizant ist ein Unternehmen aus den USA, das Dienstleistungen rund um EDV-Software bietet. Der Konzern dürfte in Deutschland weitgehend unbekannt sein. Dennoch ist die Aktie auch für die Investoren in Deutschland insofern interessant, als sich teils ordentliche Tagesumsätze ergeben. Dies deutet auf größere Sicherheit und ein gutes Interesse an dem Wert. Die Aktie ist im Nasdaq 100 gelistet sowie im S&P 500 und steht damit unter Beobachtung größerer Investoren. Auch dies erhöht die Sicherheit.

Größere ... (Moritz von Betzenstein)

