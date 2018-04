HPI AG: Beendigung der Gespräche über Zusammenschluss der HPI AG mit der Telecel-Gruppe DGAP-Ad-hoc: HPI AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen HPI AG: Beendigung der Gespräche über Zusammenschluss der HPI AG mit der Telecel-Gruppe 04.04.2018 / 13:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. HPI Unternehmensnachrichten Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR): Beendigung der Gespräche über Zusammenschluss der HPI AG mit der Telecel-Gruppe München, 04. April 2018: Bezug nehmend auf ihre Ad-hoc-Mitteilung vom 28. Februar 2017 über eine mögliche Integration der Telecel Gruppe, teilt die HPI AG mit, dass der Vorstand der HPI AG nach eingehender Prüfung der von der Telecel Gruppe zur Verfügung gestellten Unterlagen durch die HPI AG und deren Berater zu der Erkenntnis gelangt ist, dass eine Integration der Telecel Gruppe nicht im besten Interesse der HPI AG ist. Daher hat der Vorstand am 04. April 2018 beschlossen, diese Angelegenheit nicht weiter zu verfolgen. HPI AG Der Vorstand Unternehmensprofil HPI AG Die HPI AG ist die Management Holding der HPI Gruppe. Die HPI Gruppe besteht aus der 3KV GmbH als Spezialdistributor für IT-Infrastrukturlösungen in der DACH-Region sowie der Procurement Unlimited GmbH (früher HPI GmbH) und deren Tochtergesellschaften als unabhängiger Dienstleister für strategisches Einkaufsmanagement. Die Aktien der HPI AG werden unter dem Börsenkürzel CEW3 (ISIN: DE000A0JCY37) im Freiverkehr der Börse München gehandelt. Kontakt: HPI AG David Nicholas Vincent / Vorstand Fürstenrieder Straße 267 D-81377 München Tel. +49 (0) 89 800656-440 Fax +49 (0) 89 800656-449 E-Mail: nick.vincent@hpi-ag.com www.hpi-ag.com Crossalliance communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Tel.: +49 (0) 89 898 272 27 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de 04.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HPI AG Fürstenrieder Straße 267 81377 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 800656-440 Fax: +49 (0)89 800656-449 E-Mail: info@hpi-ag.com Internet: http://www.hpi-ag.com ISIN: DE000A0JCY37 WKN: A0JCY3 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671325 04.04.2018 CET/CEST

