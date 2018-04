Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertages Ching-Ming-Fest geschlossen.

FREITAG: In Schanghai bleibt die Börse am Tag nach dem Ching-Ming-Fest geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.566,40 -1,79% -5,35% Euro-Stoxx-50 3.309,38 -1,12% -5,55% Stoxx-50 2.928,12 -0,88% -7,86% DAX 11.831,50 -1,42% -8,41% FTSE 6.988,73 -0,59% -8,55% CAC 5.105,04 -0,91% -3,91% Nikkei-225 21.319,55 +0,13% -6,35% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,53 +35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,37 63,51 -1,8% -1,14 +3,5% Brent/ICE 66,90 68,12 -1,8% -1,22 +2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,61 1.332,86 +0,7% +9,75 +3,1% Silber (Spot) 16,45 16,42 +0,2% +0,03 -2,9% Platin (Spot) 920,20 926,00 -0,6% -5,80 -1,0% Kupfer-Future 2,99 3,06 -2,4% -0,07 -9,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nachdem der Zollstreit zwischen den USA und China konkrete Formen angenommen hat, zeichnen sich am Mittwoch deutliche Verluste zum Handelsbeginn an der Wall Street ab. Damit dürfte die Erholung vom Dienstag mehr als zunichtegemacht werden.

Die USA haben am Dienstag eine Liste mit chinesischen Importwaren veröffentlich, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Die betroffenen Waren hätten einen Wert von "schätzungsweise 50 Milliarden Dollar", teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit. Betroffen sind Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente, Maschinen und andere Güter. Am Mittwochmorgen kündigte China Zölle in gleicher Höhe für Waren aus den USA an. Peking will Vergeltungsstrafzölle von 25 Prozent auf - unter anderem - Sojabohnen, Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Autos erheben.

Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Handelsstreits werden die Aktien des Flugzeugherstellers Boeing vorbörslich auf der Handelsplattform nasdaq.com 5,5 Prozent niedriger gestellt. Der Kurs des Baumaschinenherstellers Caterpillar, der ebenfalls unter dem Zollstreit leiden dürfte, fällt um 4,5 Prozent. Tesla verbilligen sich nach einem negativen Analystenkommentar um 5,6 Prozent. Evercore ISI rät Anlegern bei der Tesla-Aktie zur Vorsicht und hat das Kursziel auf 272 von 307 Dollar gesenkt. Die Einstufung der Aktie lautet In Line.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +235.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,1 1. Veröff.: 54,1 zuvor: 55,9 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 59,5 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: +1,7% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der sich ausweitende Handelskonflikt zwischen den USA und China setzt Europas Börsen am Mittwochmittag schwer zu. Vergleichsweise gut hält sich allerdings die Airbus-Aktie mit einem Minus von 0,8 Prozent, während die Aktie des Wettbewerbers Boeing im vorbörslichen Handel über 5 Prozent niedriger indiziert wird. "Die veraltete US-Stahlindustrie kann die hochwertigen Stähle für die US-Luftfahrt oft nicht herstellen und muss sie importieren, daher verteuert sich der Einkauf für Boeing", sagt ein Händler: "Airbus fertigt dagegen einfach zu den bisherigen Kostenstrukturen weiter." Die Aktie des britischen Werberiesen WPP fällt um 1,9 Prozent. Das Unternehmen soll Informanten zufolge wegen persönlichen Fehlverhaltens gegen den langjährigen CEO Martin Sorell eine Untersuchung eingeleitet haben. Bei Swiss Re (-3,7 Prozent) entweicht etwas Fantasie, was den Einstieg der japanischen Softbank angeht. Die Beteiligung dürfte laut Swiss Re deutlich geringer ausfallen als bislang an den Märkten erwartet. Die Aktie des skandalumwitterten Möbelhändlers Steinhoff ist mit einem Minus von gut 10 Prozent Hauptverlierer im SDAX. Nun wurde bekannt, dass der Möbelhändler den Wert seiner Immobilientochter Hemisphere mit 2,2 Milliarden Euro wohl deutlich zu hoch angesetzt hat. Grenke ziehen nach Vorlage von Zahlen dagegen um 4,5 Prozent an. Für die Nordex-Aktie geht es gegen die negative Tagestendenz um 6,9 Prozent nach oben. Nach der Roadshow mit dem Vorstand des Windturbinenherstellers hat Warburg-Analyst Arash Roshan Zamir seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 10 Euro bestätigt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,2284 +0,11% 1,2271 1,2270 +2,2% EUR/JPY 130,42 -0,30% 130,78 130,71 -3,6% EUR/CHF 1,1773 +0,05% 1,1758 1,1764 +0,5% EUR/GBP 0,8749 +0,24% 0,8721 1,1465 -1,6% USD/JPY 106,16 -0,42% 106,57 106,53 -5,8% GBP/USD 1,4040 -0,15% 1,4069 1,4066 +3,9% Bitcoin BTC/USD 7.145,22 -4,4% 7.394,46 7.399,40 -47,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Fahrt aufnehmende Handelskrieg zwischen den USA und China hat am Mittwoch an den asiatischen Börsen echtes Kaufinteresse abgewürgt. Trotz positiver Vorgaben von der Wall Street präsentierten sich die meisten Börsen der Region mit moderaten Abgaben. Im Handelsstreit mit China haben die USA nun eine Liste mit chinesischen Importwaren veröffentlicht, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Die Liste umfasst Importe im Wert von "schätzungsweise 50 Milliarden Dollar". Die Maßnahmen gehen über die bereits bestehenden Strafzölle auf Stahl und Aluminium hinaus. Als die meisten Börsen geschlossen waren, lieferte China konkrete Gegenmaßnahmen. Dort, wo noch gehandelt wurde, ging es dann deutlicher gen Süden. Aktien aus den Sektoren Pharma, Automobilbau und Lebensmittelproduktion zählten zu den festesten, solche aus den Bereichen Fluggesellschaften, Technologie, Halbleiter und Stahlerzeugung führten die Liste der Verlierer dagegen an. Markt, die die Gewinner anführten. Im Elektronikbereich und in Sektoren mit globaler Ausrichtung überwogen dagegen Verluste. Der US-Dollar legte zur klassischen Fluchtwährung Yen deutlich zu. Der Greenback ging mit 106,53 Yen um nach Vortageskursen unter 106. Nach der klassischen Lehre stieg die Währung des durch Protektionismus geschützten Währungsraumes. In Seoul stiegen Hyundai Motor um knapp 3,0 Prozent. Der aktivistische US-Hedgefonds Elliott Management war über eine Tochter bei drei Töchtern des südkoreanischen Autokonzerns eingestiegen. Der Investor verlangte postwendend Verbesserungen im Konzern. Huaneng Renewables sprangen in Hongkong nach einem positiven Ausblick um weitere 2,3 Prozent auf ein Zweieinhalbjahreshoch. Daiwa hatte die Aktie auf "Outperform" hoch gestuft. China Eastern Air verloren 2,1 Prozent. Die chinesische Fluggesellschaft will möglicherweise den Flottenausbau verlangsamen.

CREDIT

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen weiten sich zur Wochenmitte aus. Die Creditstrategen der Commerzbank verweisen auf die Rekordabflüsse der vergangenen Woche, die auf eine strukturelle Stimmungserosion hindeuteten. Abgesehen von den ersten beiden Januarwochen verzeichneten Fonds, die in Investment-Gade-Anleihen der Eurozone investierten, über das gesamte erste Quartal hinweg Abflüsse.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank schlägt HV vier neue Vertreter zur Wahl in den AR vor

Die Deutsche Bank schlägt ihren Aktionären auf der Hauptversammlung am 24. Mai vier neue Vertreter zur Wahl in Aufsichtsrat vor. In das Gremium sollen Mayree Clark, John Thain und Michele Trogni als Vertreter der Anteilseigner einziehen, wie die Bank bekanntgab. Im März 2017 hatte der Frankfurter DAX-Konzern bereits angekündigt, Norbert Winkeljohann von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers in den Aufsichtsrat zu berufen.

Siemens Gamesa erhält Auftrag für 12 Windturbinen in Vietnam

Siemens Gamesa hat einen Auftrag zur Installation von 12 weiteren Windturbinen in dem vietnamesischen Windpark Dam Nai erhalten. Betreiber der Anlage ist der Enereuerbare-Energien-Investor The Blue Circle aus Singapur. Nach dem Abschluss der Installation werde der Windpark über insgesamt 15 Turbinen vom Typ SG 2.6-114 mit einer Leistung von 39 Megawatt verfügen, teilte der Hersteller von Windkraftanlagen mit.

Dic Asset platziert kompletten Fonds bei institutionellem Investor

Der Immobilienkonzern Dic Asset hat einen seiner Fonds für die Anleger an einen institutionellen Investor weiterverkauft. Es sei das erste Mal, dass das Unternehmen einen Fonds komplett weiterplatziert habe, teilte die Dic Asset AG mit. Der Käufer habe einen Namen in der Branche, den Namen nannte Dic Asset allerdings nicht.

Grenke steigert Neugeschäft im ersten Quartal

