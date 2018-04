Zürich (ots) -



Die Bewerbung der Zukunft ist eigentlich schon in der Gegenwart

angekommen: sie ist mobil, flexibel und schnell. Möglich macht das

der Alleskönner Smartphone. Laut statista.com gehen 89 Prozent der

Schweizer per Smartphone ins Internet.(1) Auch für Jobsuche und

Bewerbung, das zeigt die aktuelle Studienreihe(2) der "Recruiting

Trends": 42,8 Prozent der Befragten nutzen ihre Smartphones, um eine

Job-Suche zu starten, das sind 12,5 Prozent mehr als noch 2016. Die

mobile Bewerbung finden allerdings 65,8 Prozent noch zu umständlich.



"Genau hier setzt die neue Monster App mit innovativer

Swipe-Technologie an: Sie liefert eine app-solut einfache Lösung,

eine Bewerbung mit nur einem Wisch", erläutert Peter Zabel, Sales

Leiter bei Monster in der Schweiz. "Kandidaten können leichter ihr

Profil versenden. Den Unternehmen ermöglicht sie es, den Kandidaten

ihre Stellenanzeigen zielgerichtet und mit einem ganz neuen

Bewerbungserlebnis zu präsentieren, allen voran den Young

Professionals."



Apropos Zukunft:



- Die Generation Y nutzt weltweit ihr Smartphone durchschnittlich

3,2 Stunden pro Tag und somit ganze 49 Tage im Jahr(3).



- Im Jahr 2020 werden sie einen grossen Teil der

Arbeitnehmerschaft ausmachen. Um sie also auch in Zukunft zu

erreichen, müssen Unternehmen ihr Mobile-Recruiting-Angebot

ausweiten.



Jeder Swipe nach rechts ist ein Kandidat für den Recruiter



Monster ermöglicht die schnelle Jobsuche und Bewerbung auf dem

Smartphone - mit nur einem Swipe nach rechts. Die aus

Dating-Anwendungen bekannte Swipe-Technologie knüpft an die

präferierten Nutzungsgewohnheiten der Young Professionals und

Millennials an. Nur drei simple Schritte liegen zwischen dem Download

der App und der fertigen Bewerbung. Zunächst wird ein Profil, z.B.

durch die Verknüpfung mit einem Facebook-Konto, in nur wenigen Klicks

erstellt. Der detaillierte Lebenslauf kann über Dienste wie Dropbox

oder Google Drive hochgeladen werden. In einem zweiten Schritt

bekommt der Bewerber passende Jobangebote angezeigt. Mit einem Swipe

nach links wird die Stellenanzeige abgelehnt, mit einem Swipe nach

rechts direkt eine Bewerbung abgeschickt - entweder als Kurzprofil

oder mit dem ausführlichen Lebenslauf. Der Recruiter kann im

Anschluss Kontakt mit dem Interessenten aufnehmen. Bei

Stellenangeboten von Unternehmen mit Bewerbermanagementsystem werden

die Kandidaten nach dem Swipe über den mobilen Browser auf das

jeweilige System weitergeleitet.



Ergebnisse aus Deutschland, wo die App bereits seit Sommer 2017

verfügbar ist, zeigen, dass jeder App-Nutzer durchschnittlich eine

Bewerbung pro App-Besuch versendet und auch eine längere Verweildauer

im Vergleich zu traditionellen Kanälen hat. Kandidaten schauen mehr

Jobs an, da die neue Präsentation der Stellenanzeige die Suche sehr

einfach macht.(4)



Ziel der neuen App ist es, die Hürden der mobilen Jobsuche zu

reduzieren. Tests in den USA haben gezeigt, dass sich damit die Rate,

der Kandidaten, die von der Suche direkt in die Bewerbung gehen, um

über 400 Prozent(5) verbessern liess. "Die Rekrutierung bzw.

Bewerbung über mobile Endgeräte ermöglicht es, den Bewerbungsprozess

zu vereinfachen, zu beschleunigen und an die Zielgruppe anzupassen",

sagt Peter Zabel. "Da die Zugriffe auf Stellenanzeigen über mobile

Endgeräte ständig steigen, sind wir sicher, dass die

Swipe-Technologie in der neuen Monster App ein Erfolgskonzept für

unsere Kunden sein wird, jeder Swipe ist für den Recruiter

schliesslich ein qualifizierter Kontakt."



Mobile Recruiting: Kein Hype, sondern die Zukunft



Viele Unternehmen hinken beim Thema mobiles Recruiting noch

hinterher. Die Entwicklung der mobilen Nutzerzahlen in den letzten

Jahren lässt erkennen, dass Mobile Recruiting kein Hype, sondern eine

stetig wachsende Entwicklung ist, der Unternehmen sich nicht länger

entziehen sollten. Die Recruiting Trends Studie hat gezeigt, dass die

Rekrutierung und Bewerbung mittels mobiler Endgeräte in Zukunft

ansteigen wird - davon sind knapp 90 Prozent der

Top-1.000-Unternehmen überzeugt. Mit der neuen App geht Monster auf

die Bedürfnisse der Kandidaten ein - und bietet Unternehmen eine

direkte Kontaktaufnahme sowie bessere Rücklaufquoten zu ihren

Stellenanzeigen.



Über Monster Schweiz



Monster Schweiz (www.monster.ch) ist ein führendes Karriere-Portal

im Internet mit einem umfassenden Service- und Informationsprogramm

rund um Beruf und Karriere. Das Unternehmen bringt Arbeitgeber und

qualifizierte Arbeitskräfte auf allen Karrierestufen zusammen und

bietet Jobsuchenden passgenaue Unterstützung für die individuelle

Karriereplanung. Der Firmensitz der Monster Worldwide Switzerland AG

ist Zürich. Die Monster Worldwide Switzerland AG ist ein

Tochterunternehmen der Monster Worldwide Deutschland GmbH mit Sitz in

Eschborn bei Frankfurt/Main. Monster Worldwide ist seit 1994 ein

weltweit führendes Portal für Online-Rekrutierung und unterstützt

Menschen dabei, ihre Lebensziele zu verwirklichen.



