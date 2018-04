Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Warburg Research startet Coverage für Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Research Update Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Warburg Research startet Coverage für Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 04.04.2018 / 13:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Warburg Research startet Coverage für Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA - Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 12,00 pro Aktie Frankfurt am Main, 04.04.2018 - Die Warburg Research GmbH, eine der führenden Research Anbieter in Deutschland, hat eine initiale Aktienanalyse zur Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A0L1NN5) veröffentlicht. Die Analysten sprechen eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 12,00 pro Aktie aus. Die vollständige Studie steht auf der Webseite der Heliad (www.heliad.com) im Investor Relations Bereich für interessierte Investoren als PDF zum Download bereit. Die Aktie der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA schloss am Dienstag, den 03. April 2018 auf XETRA mit einem Preis von EUR 8,30. Gemessen daran bewertet die Warburg Research-Analyse die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA mit einem Wertsteigerungspotenzial von fast 50%. Über Heliad Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert. Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on" Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com. Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0 E-Mail: investor-relations@heliad.com 04.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 71 91 59 65 0 Fax: +49 69 71 91 59 65 11 E-Mail: info@heliad.com Internet: www.heliad.com ISIN: DE000A0L1NN5 WKN: A0L1NN Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671363 04.04.2018

