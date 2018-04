Im Handelsstreit zwischen China und den USA legt Peking nach. Dabei hat das Land eigentlich andere Sorgen und kann sich einen Machtkampf mit Washington gerade nicht leisten. Wo die Strafzölle einschlagen.

Jetzt wird es unübersichtlich. Nachdem die USA im März Strafzölle auf Stahl und Aluminium verhängt hatten, antwortete China am Sonntag mit einer eigenen Liste von 128 US-Produkten. Worauf Washington am Dienstagabend früher als angekündigt sein 50-Milliarden-Dollar-Paket mit Strafzöllen auf chinesische Hightech-Produkte veröffentlichte. Und China wiederum blitzartig eine neue Liste auspackte, mit 106 Produkten darauf. Die Gegenschläge, sie folgen derzeit im Stundentakt.

Die nun von den Chinesen veröffentlichte Liste hat ein Gesamtvolumen von 50 Milliarden Dollar (40 Milliarden Euro). Genau die Summe, die US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit seinen Abgaben von 25 Prozent auf 1300 chinesische Importgüter angekündigt hatte. Nun heißt es scheinbar Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im "gleichen Ausmaß" wolle man zurückschlagen, verkündete Peking.

Wann die chinesischen Zölle in Kraft treten, wollte China zunächst nicht bekanntgeben. Die bereits verhängten Strafzölle auf die 128 US-Produkte mit einem Gesamtvolumen von drei Milliarden Dollar sind aber bereits in Kraft. Sie sollen zunächst "Verluste ausgleichen", die den Chinesen durch die von den USA verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium entstehen. Die nun frische Liste vom Mittwochmittag hat es in sich: 25 Prozent Aufschlag auf Sojabohnen, Autos und chemische Produkte. Dazu Whisky, Zigarren, Baumwolle, einige Sorten Rindfleisch, Mais und Orangensaft. Dazu kommen auch Industriegüter wie einige Flugzeugtypen, Lastwagen und SUV, sowie bestimmte E-Autos.

Nach Bekanntgabe verloren die Aktien des amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing fünf Prozent. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sollen Flugzeuge in der Gewichtsklasse von 15 bis 45 Tonnen betroffen sein. Darunter fallen die Passagierflugzeuge der Baureihe 737, die rund 75 Prozent des globalen Marktes in den vergangenen 20 Jahren ausmachte, so Bloomberg. Satte 25 Prozent schlägt Peking nun auf die Flugzeuge auf. Ein Plus, das für Boeing einen gewaltigen Rückschlag im Kampf mit Dauerkonkurrent Airbus bedeuten könnte. China gehört zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte in der Flugzeug-Industrie. 2022 könnte China bereits vor den USA zum größten Markt für Flugzeuge aufsteigen. Aktuell stammen noch mehr als die Hälfte aller chinesischen Maschinen aus den Werken des Chicagoer Flugzeugbauers. Jedes vierte Flugzeug von Boeing verkaufte es 2017 in dem asiatischen Land.

