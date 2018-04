Zürich - Seit elf Jahren hat es in der Schweizer Steuerlandschaft kaum nennenswerte Verschiebungen gegeben. Verschiedene Reformbemühungen im In- und Ausland dürften aber in naher Zukunft für deutlich mehr Dynamik im Steuerwettbewerb sorgen, ist das Beratungsunternehmen KPMG überzeugt. Zudem wird die Schweiz sich der Herausforderung stellen müssen, wie die digitale Wirtschaft zu besteuern ist.

Der durchschnittliche ordentliche Gewinnsteuersatz der Schweizer Kantone ist seit 2007 um 3,05 Prozentpunkte gesunken, erklärte Stefan Kuhn, Leiter Unternehmensteuer bei KPMG, anlässlich der Präsentation des am Mittwoch publizierten "Swiss Tax Report 2018". Im Schnitt betrug der Steuersatz für Unternehmensgewinne bei den Kantone 17,7%. Damit blieb er gegenüber dem Vorjahr stabil.

Ein ähnliches Bild zeige sich bei der Individualbesteuerung: Nach einem moderaten Abwärtstrend bis 2012 hat sich der Durchschnitt der Spitzeneinkommenssteuersätze seit dem knapp unter der Marke von 34% eingependelt, so Kuhn weiter. in den letzten 11 Jahren hat sich der Einkommenssteuersatz damit um 0,89 Prozentpunkte verringert.

Mehr Dynamik erwartet

Mit Blick auf die anstehende Steuervorlage 17 erwartet ...

