Seit dem Bitcoin hat man "Blockchain" zumindest schon mal gehört. Doch was kann das (künftig), verdient man damit Geld? Ist das ein Übermorgen-Investment, was sich heute schon lohnt? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg von Vontobel. Die Blockchain spätestes seit dem Bitcoin in aller Munde... Was aber kann, wie funktioniert eine Blockchain heute?Ein Blick in die Zukunft: Was können intelligente Anwendungsgebiete sein - einfach mal phantasieren....Warum soll man so ein Übermorgen-Investment schon heute in Erwägung ziehen? Und wie überhaupt?Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg von Vontobel.