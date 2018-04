Themen heute:

Drive & Track: Telekom und Fleet Complete bieten intelligente Fuhrparklösungen /// Kia feiert dreimillionsten Kia "made in Europe"

1.

Fahrzeuge in Echtzeit orten oder Fahrzeug- und Motordaten auslesen: Die Deutsche Telekom bringt die Fuhrparklösungen von Fleet Complete nach Deutschland. Durch die neue Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Anbieter von IoT-Technologie für Flottentelematik behauptet der Bonner Konzern seine Vorreiterrolle beim Vernetzen von Fahrzeugen.

Mit der Lösung Drive & Track der Firma Fleet Complete optimieren Unternehmen die Routen ihrer Flotten und sparen überflüssige Kilometer. So lassen sich Kosten senken und der CO2-Ausstoß verringern. Drive & Track ist skalierbar für Betriebe mit kleinen, mittleren oder großen Flotten.

"Dabei sorgt die Telekom mit ihrem hervorragend ausgebauten Mobilfunknetz für sichere und zuverlässige Datenübertragungen in und aus Flottenfahrzeugen", sagt man beim Telekommunikationsanbieter. Drive & Track ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich. Mit der Standard-Lösung lassen sich Fahrzeuge in Echtzeit orten und das Fahrverhalten analysieren. Für monatlich 18 Euro netto pro Fahrzeug erhalten Nutzer zudem automatisierte Berichte - zum Beispiel zu schnellem Fahren, abruptem Bremsen oder rasanter Beschleunigung. Sobald das Fahrzeug an bestimmten Orten ankommt oder abfährt, benachrichtigt das System automatisch per E-Mail. Mit der Advanced-Lösung ab monatlich 23 Euro netto können Nutzer Fahrzeug- und Motordaten aus dem Engine Control Module (ECM) des Fahrzeugs auslesen. Über die Sharing-Lösung greifen mehrere Mitarbeiter wiederum auf Fahrzeuge zu, die mit einem RFID-Kartenlesegerät ausgestattet sind. Fahrer finden und reservieren verfügbare Fahrzeuge bequem per App und stellen den Wagen nach der Fahrt auf einem vereinbarten Parkplatz ab. Flottenmanager erhalten automatisierte Berichte zu Standort, Status und Fahrverhalten.

2.

Jeder zweite in Europa verkaufte Kia wird auch in Europa produziert: im Kia-Werk Zilina in der Slowakei. Jetzt ist in der Ende 2006 eröffneten Fertigungsanlage der dreimillionste Kia "made in Europe" vom Band gelaufen.

Der Großteil dieses Produktionsvolumens geht auf das Konto der beiden europäischen Kia-Bestseller, des Kompakt-SUV Sportage (fast 1,4 Millionen Einheiten) und der Kompaktwagenfamilie cee'd (fast 1,3 Millionen Einheiten). Als drittes Modell wird in dem Werk seit Ende 2009 der Kompakt-MPV Venga gefertigt.

Neben dem Fahrzeugwerk betreibt Kia an dem slowakischen Standort zwei Motorenwerke. Mehr als vier Millionen Benziner und Diesel wurden dort bereits produziert. Die hohen Qualitätsstandards der modernen Produktionsanlage haben maßgeblich zur Einführung der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie beigetragen, die die Marke seit 2010 europaweit gewährt.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.