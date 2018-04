... tobt eine Schlammschlacht. Auf Einzelheiten einzugehen, lohnt nicht. Im Mittelpunkt stehen nicht die Kunden oder User, sondern die Werbung, wovon FACEBOOK und ALPHABET vor allem leben. Rd. 107 Mrd. $ werden in diesem Jahr als mobile Werbung ausgegeben/geplant, also auf Smartphones oder Tablets. 57 % der mobilen Werbeumsätze entfallen allein auf FACEBOOK und GOOGLE. Was am Ende herauskommt, ist völlig offen. Klar ist lediglich: Es geht darum, wie die Werbekunden auf die Skandale reagieren. Darin liegt das weitere Korrekturrisiko für die Aktien.



