2,7 Milliarden Dollar hat die Mega-Übernahme auf dem chinesischen Bike-Sharing Markt gekostet. Der Wettbewerb bleibt trotzdem hart.

Das Rennen um die Vorherrschaft auf dem Fahrrad-Sharing-Markt nimmt mit einer Milliardenübernahme Fahrt auf. In China kauft die Internetfirma Meituan Dianping den weltweit aktiven Anbieter Mobike, wie Meituan am Mittwoch mitteilte. An beiden Firmen ist der Facebook-Rivale Tencent ...

