Das Kaufinteresse gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt am Mittwoch unverändert, während der EUR/USD weiterhin in seiner Range um 1,2300 notiert. EUR/USD wartet auf US ADP Arbeitsmarktbericht Nach 2 Tagen der Verluste notiert das Paar nun im positiven Bereich, während der Dollar angeboten wird. Die vorläufigen Inflationszahlen der Eurozone wurden ...

