Inflation in Eurozone steigt erstmals seit November wieder

Die Inflation im Euroraum hat im März wie erwartet angezogen, nachdem sie sich in den drei Monaten zuvor jeweils abgeschwächt hatte. Die sogenannte Kernteuerung blieb jedoch mit einer Stagnation hinter den Erwartungen zurück. Vor allem der Anstieg der Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak sowie Dienstleistungen trug zum Anziehen der Gesamtinflation bei. Deren Jahresrate erhöhte sich nach Mitteilung der Statistikbehörde Eurostat auf 1,4 (Januar: 1,1) Prozent, was exakt der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte entsprach. Die Kernteuerungsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel-, Alkohol- und Tabakpreise) verharrte dagegen bei 1,0 Prozent, erwartet worden war ein Anstieg auf 1,1 Prozent.

Eurozone-Arbeitslosenquote geht auf 8,5 Prozent zurück

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Februar wie erwartet reduziert und das niedrigste Niveau seit Dezember 2008 erreicht. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 8,5 (Januar: 8,6) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote in dieser Höhe prognostiziert. Damit setzt sich der Rückgang weiter fort. Noch vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 9,5 Prozent.

China schlägt bei Strafzöllen zurück

China hat auf die von der US-Regierung angekündigten Strafzölle auf chinesische Importe mit Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe für US-Waren reagiert. Peking plant die Verhängung von 25 Prozent Zoll auf 106 Produktgruppen entsprechend einem Handelsvolumen von 50 Milliarden US-Dollar. Das chinesische Handelsministerium nannte als betroffene Produkte Sojabohnen, Flugzeuge und Autos, aber auch Chemieprodukte, Fleisch und Hirse. Ab wann die Strafzölle gelten sollen, ließ das Ministerium zunächst offen.

Deutscher Automarkt schrumpft im März

Nach einem positiven Trend in den ersten beiden Monaten 2018 ist der deutsche Automarkt im März geschrumpft. Mit 347.433 Personenkraftwagen (Pkw) gingen die Neuzulassungen um 3,4 Prozent zurück, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Auf Sicht der ersten drei Monate des aktuellen Jahres ergab sich noch eine Steigerung von 4,0 Prozent. Elektrisch betriebene Pkw (3.792) wiesen ein Plus von 73,1 Prozent auf. Benziner bildeten mit einem Anteil von 64,0 Prozent (+9,3 Prozent) die häufigste Kraftstoffart, gefolgt von dieselbetriebenen Pkw, die mit einem Anteil von 31,4 Prozent um 25,4 Prozent zurückgingen.

Bundesbank veröffentlicht Buch über "Das Gold der Deutschen"

Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht ein Buch über die deutschen Goldreserven. Das Buch mit dem Titel "Das Gold der Deutschen" stellt den vorläufigen Höhepunkt einer Transparenz-Offensive in Sachen Goldreserven dar. Zudem wird in der nächsten Woche im Geldmuseum der Bundesbank eine Ausstellung über die "Schätze der Bundesbank" eröffnet. "Die Bundesbank hat in den vergangenen Jahren die Transparenz hinsichtlich ihrer Goldreserven sukzessive erhöht - das war nötig, weil wir erkannt hatten, dass die Menschen einen erhöhten Informationsbedarf hatten", sagte der im Bundesbank-Vorstand unter anderem für die Goldreserven zuständige Carl-Ludwig Thiele bei der Vorstellung des Buchs.

Geringe Auswirkungen der Panne bei Eurocontrol in Deutschland

Die Auswirkungen des Ausfalls eines Computersystems der europäischen Flugsicherung Eurocontrol waren in Deutschland gering. "Was wir sagen können ist, dass die Störungen im innerdeutschen Luftraum und bei Verbindungen ins Ausland sehr gering waren", sagte eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) am Mittwoch. Ein genaue Bilanz der Verspätungen sei derzeit nicht möglich, da normale Flugverspätungen nicht von solchen durch den Systemausfall unterschieden werden könnten.

Moskau: Skripal-Fall "groteske Provokation" von Geheimdiensten

Der Chef des russischen Auslandsgeheimdiensts, Sergej Naryschkin, hat den Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal als "groteske Provokation" der Geheimdienste Großbritanniens und der USA bezeichnet. Ein Teil der europäischen Staaten habe jedoch keine Bedenken, London und Washington "ohne mit der Wimper zu zucken zu folgen", sagte der Geheimdienstchef am Mittwoch während einer internationalen Sicherheitskonferenz in Moskau.

Briten nennen russischen Vorschlag in Streit um Giftanschlag "pervers"

Im Streit um die Verantwortung für den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal hat Großbritannien den russischen Vorschlag gemeinsamer Ermittlungen scharf zurückgewiesen. Der Vorschlag sei "pervers", erklärte am Mittwoch auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter die britische Delegation bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW). Auf Antrag Russlands kam die OPCW zu einer Sondersitzung in Den Haag zusammen.

MBA Market Index Woche per 30. März -3,3% auf 388,1 (Vorwoche: 401,3)

MBA Purchase Index Woche per 30. März -2,1% auf 252,3 (Vorwoche: 257,6)

MBA Refinance Index Woche per 30. März -4,9% auf 1.130,1 (Vorwoche: 1.188,5)

