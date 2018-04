Wenn Unternehmen eine Bestellung bei Murrelektronik aufgeben, dann greift im Logistikzentrum in Oppenweiler ein Rädchen in das andere. Förderbänder transportieren die bestellten Produkte zu den Kommissionier- und Packplätzen, nur wenig später treten sie die Reise zu ihren Bestimmungsort an.

Damit die logistischen Prozesse auf vollen Touren laufen, sind im Normalfall alle Kommissionier- und Packplätze belegt. Geht ein Mitarbeiter in die Pause, übernimmt umgehend ein Kollege ("Springer") seine Aufgaben; wird das Verpackungsmaterial knapp, hilft ein interner Logistiker. Einen Überblick darüber wer gerade wo arbeitet, bot in der Vergangenheit eine Tafel sowie Signalsäulen für die einzelnen Arbeitsbereiche.

Oliver Behnke, Leiter des Murrelektronik-Logistikzentrums, war dies zu unübersichtlich. Behnke entschied daher, in gut einsehbarer Position eine Reihe von Modlight70-Signalsäulen mit jeweils vier LEDs anzubringen. Seitdem erkennen die Mitarbeiter im operativen Bereich sowie die Kollegen in der Leitstelle auf einen Blick, ob alle Prozesse nach Plan laufen.

Eindeutiger Farbcode signalisiert Status

Die Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...