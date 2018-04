Immer häufiger kommen Roboter im Kontakt mit Menschen zum Einsatz. Doch noch sind die Maschinen nur für einfache Aufgaben geeignet.

Robby Pepper heißt der neue Mitarbeiter am Empfang des Hotels am Gardasee. Er kann auf Italienisch, Englisch und Deutsch antworten und soll die anderen Angestellten entlasten, wenn es um einfache und wiederkehrende Fragen geht. Robby ist ein Roboter und gilt als der erste seiner Art, der an der Rezeption eines Hotels in Italien zum Einsatz kommt.

Die Gäste sind begeistert. "Er ist wie eine echte Person, er ist wirklich gut", sagt etwa Mihail Slanina aus Moldau nach einer der ersten Schichten Robbys. "Er spricht, er hat mir sogar die Hand geschüttelt."

Entwickelt wurde Robby von der japanischen Firma Softbank Robotics. In dem Hotel, in dem er eingesetzt wird, wurden ihm eine Reihe von Antworten beigebracht, etwa auf Fragen nach dem Spa, den Restaurants oder nach den Öffnungszeiten.

Programmiert wurde er vom italienischen Unternehmen Jampaa. Seine große Bewährungsprobe wird er in der Hauptsaison im Sommer erleben, wenn er mit einer Reihe unerwarteter Fragen konfrontiert wird - in unterschiedlichen Akzenten und mit neuen Wörtern, die er dann lernen soll.

Die Verwendung von Robotern für Service-Aufgaben in Bereichen wie dem Tourismus kann die menschlichen Beschäftigten entlasten. Im Moment sorgen die humanoiden Ausgaben von Kommunikationsprogrammen wie Alexa oder Siri aber vor allem noch für Staunen bei den Kunden. Zwar stehen sie auch für eine wachsende Automatisierung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...