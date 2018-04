Jahrzehntelang wurde die berufliche Bildung durch die forcierte Akademisierungspolitik vernachlässigt. Nun machen sich Arbeitgeber, Gewerkschaften und sogar das Bundespräsidentenpaar stark, um sie wiederzubeleben.

Militärisches Vokabular ist im pazifistischen deutschen Politikbetrieb eigentlich selten geworden. Das gilt aber nicht für "Offensiven". Im Koalitionsvertrag werden gleich mehrere eingeleitet. Unter anderem eine "für Bildung, Forschung und Digitalisierung". Das jüngste Schlachtfeld: die berufliche Bildung. Wie einig man sich parteiübergreifend ist, belegt die Tatsache, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hier vorneweg marschieren wollen. Sie übernehmen die Schirmherrschaft der "Woche der beruflichen Bildung" (16. bis 20. April). Büdenbender verkündete im Interview mit dem Handelsblatt, dass sie ihre Rolle als Erste Dame der Republik dem Zweck widmen werde, "das Thema bekannter machen". Denn "Berufsschulen und Lehrberufe" hätten "nicht die Wertschätzung, die ihnen gebührt".

Da hat sie zweifellos Recht. Doch es geht nicht nur um gesellschaftliche "Wertschätzung". Der Grund dafür, dass die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (IHK), der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) mit Unterstützung der Kultusministerkonferenz der Länder und des Bundespräsidenten eine solche Werbeveranstaltung großen Ausmaßes durchführen, ist eine seit Jahrzehnten von der deutschen Bildungspolitik bewusst oder zumindest fahrlässig herbeigeführte falsche Politik. Diese soll nun korrigiert oder zumindest abgemildert werden.

Seit den 1960er Jahren war die Expansion des Abiturs und der akademischen Bildung das große Ziel der Bildungspolitik. Unter der "Bildungskatastrophe", die der Religionsphilosoph und Pädagoge Georg Picht 1964 in einem damals aufsehenerregenden Buch anprangerte, verstand man seither den angeblichen Mangel an akademisch gebildeten Menschen in Deutschland. Mit Pichts Buch begann die Geschichte des ökonomisch argumentierenden Bildungsalarmismus, der in der seither florierenden Disziplin der "Bildungsökonomen", in der OECD und später in der Bertelsmann-Stiftung eine Quelle immer neuer wissenschaftlicher Rechtfertigung fand. Die Nation, die gerade ein Wirtschaftswunder vollbracht hatte, wirft sich seither lustvoll vor, den Anschluss zu verlieren, weil in anderen Ländern mehr junge Leute studieren. In der Politik, vor allem sofern sie von Steinmeiers sozialdemokratischen Parteifreunden in den Bundesländern geprägt wurde, fand der Akademisierungseifer willige Umsetzer.

Das Ergebnis ist eine Abiturientenquote jüngerer Jahrgänge von mittlerweile deutlich über 50 Prozent. Zu Pichts Zeiten waren weniger als zehn Prozent eines Jahrgangs studienberechtigt, noch in den frühen 1990er Jahren waren es kaum mehr als 30 Prozent. Entsprechend stieg auch der Anteil der Studierenden: 1995 studierten laut Destatis 25,8 Prozent eines Jahrgangs, zwanzig Jahre später 55,7 Prozent. Jahrelang wurde diese Entwicklung in Ministerien durch die explizite Senkung der Hürden zwischen den Schulformen (unter anderem durch Aufweichung oder Aufhebung der verpflichtenden Gymnasialempfehlung in den meisten Bundesländern) und eine implizite Senkung des Niveaus angefeuert. Eine Nebenwirkung davon war die wundersame Verbesserung der Abiturnoten in wenigen Jahren ("Noteninflation"), die mit zunehmenden Klagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...