Paris - Die Situation an den Anleihemärkten hat sich zu Beginn des Jahres erheblich verschärft, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Anfang Februar habe an den Aktienmärkten eine kräftige Korrektur eingesetzt, die nach Meinung zahlreicher Experten eine Reaktion auf die zuvor stark gestiegenen Anleiherenditen gewesen sei. Nachdem es für renditeorientierte Investoren in den vergangenen Jahren an den Bondmärkten wenig zu holen gegeben habe, seien diese in etwas risikoreichere Anlagen wie etwa Aktien ausgewichen. An den weltweiten Aktienmärkten sei es in den vergangenen Jahren daher zu kräftigen Aufwärtsbewegungen gekommen. Aktien hätten lange Zeit als alternativlos gegolten. Würden nun aber die Renditen bei Anleihen steigen, würden festverzinsliche Wertpapiere gerade für Großinvestoren wieder eine lohnende Alternative zu Aktien.

