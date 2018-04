Wien - QC Partners erweitert ihr Portfoliomanagement mit Natalia Sidorova, die per 4. April 2018 von der State Street Bank wechselt, so die Experten von "FONDS professionell".Sie werde an Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners, berichten.Natalia Sidorova (Jahrgang 1991) habe an der Frankfurt School of Finance & Management mit Abschluss Master of Science sowie an der Finanzuniversität in Moskau mit VWL-Diplomabschluss studiert. Sie komme von der State Street Bank in Frankfurt, wo sie seit 2016 als Agency Fund Trading Specialist tätig gewesen sei.

