Wien - Die europäische Fondsindustrie darf sich über ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 freuen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Nettomittelzuflüsse hätten sich im Vorjahr mehr als verdoppelt. Das gehe aus einer aktuellen Aufstellung der Efama (European Fund and Asset Management Association) hervor. Rechne man Ab- und Zuflüsse gegeneinander auf, stehe im Vorjahr netto ein Neuinvestitionsvolumen von 899,68 Milliarden Euro unter dem Strich. Das sei ungefähr ein Plus von 109,5 Prozent zum Jahr 2016 (Zahlen ohne Dachfonds).

