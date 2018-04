Nach zwei Streiktagen bei der französischen Bahn wird für Donnerstag eine schrittweise Rückkehr zum normalen Fahrplan erwartet. Der Betreiber SNCF rechnet nur noch mit leichten Einschränkungen des Zugverkehrs. Die TGV-Hochgeschwindigkeitszüge sollen quasi normal fahren, im Regionalverkehr durchschnittlich jeder vierte Zug ausfallen. Für Fernzüge nach Deutschland kündigte die SNCF einen normalen Verkehr an.

Die Gewerkschaften wehren sich gegen Regierungspläne für einen Umbau der staatseigenen SNCF und mehr private Konkurrenz. Der Konflikt ist eine wichtige Kraftprobe für Präsident Emmanuel Macron. Die Streikwelle hatte am Dienstag begonnen und soll noch bis zum Juni dauern. Die Gewerkschaften wollen immer im Wechsel zwei Tage streiken und drei Tage arbeiten, die nächsten Streiktage sind für Sonntag und Montag angekündigt.

Am Mittwoch beteiligten sich laut SNCF 29,7 Prozent der Beschäftigten an dem Streik, etwas weniger als am Vortag (33,9 Prozent). Allerdings blieben 74 Prozent der Lokführer der Arbeit fern. Ein großer Teil des Zugverkehrs fiel deshalb aus./sku/DP/jha

