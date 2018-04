... Flaggenpanne - man hatte zur Begrüßung der Schweden die Fahne der Schweiz gehisst - ist gestern der Börsengang von Spotify über die Bühne gegangen. Die Erstnotiz lag deutlich über dem Referenzkurs von 132 Dollar, der vom Börsenbetreiber NYSE als Orientierung für die Anleger ausgegeben worden war. Spotify hat auf den üblichen Weg des Bookbuildings verzichtet und so wurde der erste Kurs aus Angebot und Nachfrage ermittelt. 165,90 Dollar sind dabei herausgekommen. Zum Ende der Handelssitzung lag der Kurs dann immer noch bei stattlichen 149 Dollar. Ein klares Signal, dass es ein ungebrochenes Interesse an Investments im Technologie-Sektor gibt und die Sorgen, die wir in den letzten Tagen beobachten konnten, weitestgehend unbegründet sind.



Ob es der Börsengang von Spotify war ist nicht klar, jedenfalls segelten die US-Indizes gestern mit reichlich Rückenwind. Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Zugewinn von 1,65 Prozent bei 24.033 Punkten. Der S&P 500 kletterte um 1,3 Prozent auf 2.614 Zähler und für den Nasdaq 100 ging es um 1,06 Prozent auf 6.458 Punkte nach oben. Die Aktie von Amazon konnte sich wieder berappeln, nachdem es in den letzten Tagen reichlich Gegenwind gab. Hier ging es gestern um 1,5 Prozent gen Norden. Auch die Anteilsscheine von Apple, Intel und Tesla waren auf Erholungskurs.



