BERLIN (Dow Jones)--Im Fall des inhaftierten früheren katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont hat die Bundesregierung ein Eingreifen auf politischer Ebene zurückgewiesen. "Zum derzeitigen Verfahrensstand stellt sich die Frage nach einer Einbeziehung der Bundesregierung nicht", betonte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Bundesregierung ist informiert."

Es bleibe bei der deutschen Haltung, dass es sich "um einen innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung zu lösenden Konflikt" handele, bekräftigte Demmer. "Aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Monaten immer die klare Haltung der spanischen Regierung zur Gewährleistung dieser Rechts- und Verfassungsordnung unterstützt." Über etwaige Kontakte in der Sache zwischen Berlin und Madrid könne sie "nichts berichten", sagte die Vize-Regierungssprecherin auf eine Frage.

Ein Sprecher des Justizministeriums betonte, es gehe um eine gerichtliche Entscheidung über eine denkbare Auslieferung. "Genau das sieht das europäische Recht auch zwingend so vor." Sollte es zu einer Auslieferungsentscheidung des Oberlandesgerichtes in Schleswig-Holstein kommen, sei dagegen aber auch eine Verfassungsbeschwerde möglich, hob er hervor. Das Oberlandesgericht hat erklärt, der Zeitpunkt einer Entscheidung in der Sache sei offen. Puigdemont war am 25. März verhaftet worden.

April 04, 2018 07:51 ET (11:51 GMT)

