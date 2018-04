Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER S&T 2.53% Junolyst (LMS1992): > Research < Nach den endgültigen Zahlen haben sich einige Analysten zur S&T Aktie geäußert. So hatte Equinet bereits am Donnerstag das Kursziel von 21€ und das Buy Rating bestätigt (http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-03/43396939-equinet-belaesst-s-t-auf-buy-ziel-21-euro-322.htm). Gestern erhöhte Warburg das Kursziel von 18,00€ auf 18,70€ (Hold,...

Den vollständigen Artikel lesen ...