Der Hersteller von Menüsets Blue Apron (WKN:A2DS2W) hat kürzlich eine neue Partnerschaft mit Airbnb unter dem Titel "The Best Home Cooking from Around the World" vorgestellt, eine Zusammenarbeit, die das Küchenteam von Blue Apron mit lokalen Airbnb-Experiences-Gastgebern in Paris, Florenz, Mexiko City, Buenos Aires, Tokio und Shanghai zusammenbringt.



Airbnb wird es den Nutzern ermöglichen, Mahlzeiten und Erfahrungen mit ausgewählten Gastgebern in diesen Städten zu buchen. In der Zwischenzeit wird Blue Apron seine Mahlzeiten - darunter Steak Frites, Schweinebraten und Salsa, Rindfleisch-Empanadas, Hühnertostadas, Reisschalen und Kung-Pao-Hühnchen - in Menüsets für seine Zwei-Personen- und Familien-Kunden anbieten.



Die Aktion dauert sechs Wochen und beginnt ...

