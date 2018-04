Bad Marienberg - Bei der Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten. Am 03.04.2018 hat Aufsichtsrat Bernd Geske ein Paket von rund 40.000 Borussia Dortmund-Aktien zum Kurs von 5,0574 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 202.296,00 EUR entspricht.

