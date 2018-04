Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die ZDF-Serien "Dschermeni" und "Draußen schlafen - Der Bettkampf" sowie eine Kurzgeschichte der Sendung "Siebenstein" sind mit dem EMIL 2018 geehrt worden. Der Preis der Programmzeitschrift "TV Spielfilm" für gutes Kinderfernsehen wird jährlich vergeben.



"Dschermeni" erzählt von der Freundschaft zwischen vier zwölfjährigen Kindern verschiedener Nationalitäten und Ethnien. Der Kinderbuchautor Andreas Steinhöfel schrieb gemeinsam mit Klaus Döring das Drehbuch für die sechsteilige Serie. "Dschermeni" ist eine Koproduktion des ZDF mit Tellux-Film, Provobis und Sad Origami und wird ab 8. April 2018, jeweils sonntags um 8.35 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Katrin Pilz und Irene Wellershoff.



In "Draußen schlafen - Der Bettkampf" (Wiederholung seit 2. April 2018, montags bis donnerstags, 20.10 Uhr, in Doppelfolgen bei KiKA) erlebt Gastgeber Tommy Scheel gemeinsam mit Jugendlichen das Abenteuer Übernachtung unter freiem Himmel - und zwar an ungewöhnlichen Orten. Dabei wird Wissen auf spielerische Weise vermittelt. Die acht Folgen basieren auf einer Konzeptidee der Visual Bridges AG Köln, die die Sendungen im Auftrag des ZDF produziert. Verantwortlicher Redakteur im ZDF ist Klaus Wersin.



"Die Vogelhochzeit" zählt zu den bekanntesten deutschen Volksliedern und handelt von der Vermählung einer Drossel mit einer Amsel. Das Lied wurde für eine Kurzgeschichte im Rahmen der ZDF-Sendung "Siebenstein" von Ute Engelhardt neu bearbeitet und von der Münchner Firma Alpenblick animiert. Verantwortliche ZDF-Redakteurinnen sind Ina Werner und Katrin Pilz. Die Kurzgeschichte wurde im Dezember 2017 ausgestrahlt und ist in der ZDFmediathek abrufbar.



https://www.zdf.de/kinder/siebenstein/die-vogelhochzeit-100.html



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/emil



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121