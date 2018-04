Die beiden größten Volkswirtschaften sind auf Kollisionskurs. Die USA kündigen massive Strafzölle auf Importe aus China an - und kassieren einen Konter.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert: Die beiden größten Volkswirtschaften wollen sich gegenseitig mit Strafzöllen von 25 Prozent auf Einfuhren in Höhe von jeweils 50 Milliarden US-Dollar im Jahr überziehen. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

+++ 4. April, 10.01 Uhr +++

Peking verhängt Strafzölle auf 106 US-Waren

Im Handelsstreit mit den USA hat China mit gleicher Münze zurückgeschlagen. Das Finanzministerium in Peking kündigte am Mittwoch neue Zölle auf 106 US-Produkte im Gesamtvolumen von 50 Milliarden Dollar an. So sollen zusätzliche 25 Prozent etwa auf Sojabohnen, Autos und chemische Produkte erhoben werden. Auch Whisky, Zigarren, Mais und Orangensaft sowie einige Flugzeugtypen sind demnach betroffen.

Wann genau die neuen Zölle in Kraft treten, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden, hieß es im staatlichen Fernsehen. Der finanzielle Rahmen ist genauso hoch wie bei den neuen US-Zollplänen.

+++ 4. April, 5.04 Uhr +++

Trump kündigt neue Strafzölle auf 1300 Produkte aus China an

Die USA haben eine Liste mit Produkten aus China vorgelegt, auf die sie künftig Strafzölle erheben wollen. Damit sollen nach Angaben des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer jedes Jahr Importe im Wert von bis zu 50 Milliarden Dollar mit empfindlichen Abgaben belegt werden.

Auf 1300 Produkte sollen Strafzölle von 25 Prozent erhoben werden. Der Fokus liegt dabei auf Hightech-Produkten. Dazu zählen etwa Industrieroboter, Lithium-Batterien und Ausrüstung für Telekommunikation.

+++ 2. April, 1.50 Uhr +++

China erhebt Strafzölle auf 128 US-Produkte

China hat seine Drohungen wahr gemacht und auf 128 US-Produkte Strafzölle verhängt. Die Zölle belaufen sich bei 120 Produkten auf 15 Prozent. Bei weiteren acht Produkten sogar auf 25 Prozent, wie das chinesische Finanzministerium in Peking mitteilte. Chinas Strafzölle lesen sich wie ein Einkaufszettel: Neben Schweinefleisch stehen Wein, Nüsse und Obst auf der Liste.

Peking bezeichnete die Zölle als Reaktion auf die US-amerikanischen Strafzölle auf Stahl und Aluminium, die Trump im März erlassen hatte.

+++ 31. März, 8.53 Uhr +++

Altmaier will Handelskompromiss bis Sommer

Im Handelskonflikt mit den USA sucht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach einer schnellen Einigung. "Ich bin zuversichtlich, dass die EU und die USA bis zum Sommer zu einem vernünftigen Kompromiss finden können", sagte Altmaier dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Man sei sich mit der US-Regierung einig, gemeinsam gegen Überkapazitäten auf dem weltweiten Stahlmarkt vorzugehen, die ihren Ausgangspunkt auch in China hätten.

+++ 29. März, 3.24 Uhr +++

USA geben China eine 60-tägige Schonfrist

Die angekündigten höheren Strafzölle auf chinesische Produkte werden möglicherweise erst Anfang Juni in Kraft treten. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...