Intel ist ein weithin bekanntes und sehr erfolgreiches Unternehmen auch an den deutschen Börsen. Die Aktie verkörpert Anteile an einem der bekanntesten Hardware-Konzerne. Der Wert ist in den bedeutendsten Indizes der Welt notiert. Dies sind der Dow Jones, der S&P 500 oder der S&P 100 sowie der Nasdaq 100. Damit ist der Wert im Fokus der großen Investoren und Medien in der gesamten Welt. Die Aktie ist deshalb auch in den Depots großer und bedeutender Vermögensverwalter wie etwa Vanguard Group ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...