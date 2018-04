NASDAQ100 - Ordentliche Abwärtsgaps erwartet

Henry Philippson,

Hallo am Nachmittag,

der Abverkauf im Nasdaq-100 Index stoppte gestern und der Index konnte sich in einem kräftigen Schlussspurt in der letzten Handelsstunde wieder deutlich erholen und die Marke von 6.450 Punkten zurückerobern.

Von dieser positiven Stimmung ist eine Stunde vor Börseneröffnung nichts mehr vorhanden: Nachdem die Chinesen am Vormittag nun Ihrerseits Strafzölle für US-Produkte ankündigten gingen die US-Futures auf Talfahrt. Der Nasdaq100 notiert aktuell mehr als 100 Punkte unter dem Schlusskursniveau von gestern (grüne Linie im 4H-Chart). Die ersten 60-90 Handelsminuten dürften über das weitere "Schicksal" der US-Indizes entscheiden.

Unterhalb von 6.300 Punkten drohen weitere Anschlussverkäufe Richtung 6.200 Punkte und tiefer. Wird die schwache Eröffnung - wie so oft in den vergangenen Monaten - erneut gekauft wäre ein schneller Rallyschub Richtung 6.500 Punkte drin für die Bullen. Neue Kaufsignale ergeben sich aber erst bei einem Tagesschluss oberhalb von 6.500 Punkten. Es wird ein richtungsweisender Nachmittag!

Nasdaq-100 in Punkten im 4H-Chart: 1 Kerze = 4 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.02.2018 - 03.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 03.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FU5 5,66 5.680 9,34 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HX047M 6,40 5.580 8,09 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.0$.2018; 14:19 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW9FQT 7,85 7.320 6,55 29.06.2018 NASDAQ-100 Index HW9J82 11,25 7.740 4,59 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.0$.2018; 14:19 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

