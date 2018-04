Der Bund der Steuerzahler geht hart mit der neuen Bundesregierung ins Gericht. Im Interview erklärt Chef Rainer Holznagel, wieso es der neuen Regierung an Scham mangelt und er nicht an eine Abschaffung des Soli glaubt.

WirtschaftsWoche: Sie kritisieren die personelle Aufstockung der neuen Bundesregierung. Aber ist es nicht üblich, dass eine neue Regierung neue Stellen schafft?Natürlich dreht sich immer wieder das Personalkarussell. Dass Staatssekretäre oder Spitzenbeamte den goldenen Spazierstock bekommen, ist unschön, aber leider üblich. Aber hier ist die Qualität aber eine andere. Insgesamt werden 209 Stellen neu geschaffen, das ist in dieser Größenordnung schon außergewöhnlich. Spitzenreiter ist Horst Seehofer, der sich fast 100 neue Stellen genehmigt. In den vergangenen Jahren ist nicht gleich am Anfang der Legislaturperiode so massiv eingestellt worden - und schon gar nicht in so hohen Positionen.

Werden die neuen Mitarbeiter wirklich gebraucht?Man muss eingestehen, dass durchaus neue Aufgaben formuliert worden sind, etwa das neue Heimatministerium. Aber es sind nicht annähernd so viele neue Aufgaben wie Stellen. Zudem sind die Begründungen der Politiker sehr fadenscheinig. Olaf Scholz gönnt sich 41 neue Mitarbeiter, weil er jetzt Vizekanzler wird. Solche Mitarbeiter existieren jedoch schon im Auswärtigen Amt, Sigmar Gabriel war ja ebenfalls Vizekanzler. Die entsprechenden Mitarbeiter könnte Scholz eigentlich übernehmen. Die Betreuung des Vizekanzlers ist ja unabhängig vom Ministerium.

Was hätte stattdessen ...

