Zürich - Avaloq hat Paco Hauser zum Regional Manager EMEA ernannt. Die Ernennung folge der globalen Strategie von Avaloq, die Finanzbranche zu automatisieren, ihre digitale Transformation anzuführen und dabei insbesondere die grossen Wachstumschancen im sich schnell entwickelnden EMEA-Markt zu nutzen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Paco Hauser war bisher General Manager EMEA und Mitglied der Geschäftsleitung der Appway AG, eines führenden, auf Digitalisierung und Business Process Management in der Finanzdienstleistungsbranche spezialisierten Softwareunternehmens mit Sitz in der Schweiz. Er kam im Jahr 2010 als COO und Director of Professional Services zu Appway und wirkte an der Entwicklung des damaligen Start-ups zu einem internationalen Unternehmen mit.

Vor seiner Tätigkeit bei Appway war Paco Hauser Partner bei Arthur D Little in Zürich und gehörte der Global Financial Services Group des Unternehmens an. Davor hatte er Führungsfunktionen bei CSC Switzerland, BearingPoint, KPMG Consulting und Swissair inne. Insgesamt verfügt Paco Hauser über 25 ...

