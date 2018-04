Branchenveteran wird kontinuierliches Wachstum des Unternehmens steuern; bisheriger President John Moyer wird für neue nordamerikanische Materials Group verantwortlich sein



Fowlerville, Michigan (ots/PRNewswire) - Asahi Kasei Plastics gab bekannt, dass Ramesh Iyer zum President und Chief Operating Officer (COO) mit Wirkung zum 1. April 2018 ernannt worden sei. Als President and COO wird Iyer die Führungsverantwortung für die Anlagen des Unternehmens in den Vereinigten Staaten haben, wo die technischen Kunststoffe Leona (PA-66,6i), Thermylon (PA-66), Xyron (mPPE) und Tenac (Homopolymer und Copolymer-Acetal) hergestellt werden, und er wird das globale Wachstum der Thermylene-Produktlinie (PP) steuern. Er wird direkt an den Chief Executive Officer und Chairman John Moyer berichten.



Iyer ist in den letzten 12 Jahren in verschiedenen Funktionen im Vertrieb, Marketing und Lieferkette Teil des Unternehmens gewesen. Seit 2016 unterstützt Iyer das Unternehmen als Chief Operating Officer. Unter der Führungsverantwortung von Iyer hat Asahi Kasei sein Portfolio mit Materialien strategisch ausgebaut und die Geschäftsoperationen wurden auf die EU, China, Indien und Mexiko erweitert.



"Im Laufe des letzten Jahrzehnts konnte Ramesh Iyer eine eindrucksvolle Leistungsbilanz mit kommerziellen, operativen und strategischen Erfolgen aufbauen", sagte John Moyer, Chief Executive Officer und Chairman. "Er hat bewiesen, dass er eine effektive und zuverlässige Führungskraft ist und er verfügt über eine ausgezeichnete Reputation bei der Entwicklung von Talenten. Seine Erfahrung in unseren gesamten weltweiten Betrieben macht ihn zu einer wertvollen Führungspersönlichkeit, während wir weiterhin unsere mittelfristigen Ziele für 2021 verfolgen. Ich könnte gar nicht zufriedener sein über seine Ernennung zu dieser entscheidenden Rolle in einer sehr wichtigen Zeit für Asahi Kasei."



"Für mich ist es eine Ehre, diese Funktion für Asahi Kasei Plastics zu übernehmen, und ich freue mich auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit John Moyer und unserem kompetenten Leitungsteam, um die strategische Vision des Unternehmens zu verwirklichen und die Wachstumstrends, die in unserem Unternehmen weltweit zu beobachten sind, fortzusetzen", sagte Iyer.



Informationen zu Asahi Kasei Plastics



Asahi Kasei Plastics ist ein führender internationaler Compounder von fortschrittlichsten technischen Polymeren und der führende Hersteller für glasfaserverstärktes Polypropylen in Nordamerika. Asahi Kasei Plastics bietet einzigartige technische Lösungen für die globalen Märkte.



Zu den Produktlinien des Unternehmens gehören unter anderem THERMYLENE® (PP), THERMYLON® (PP), LEONA (PA66), TENAC (POM, POM-C), XYRON (mPPE) und STYLAC (ABS).



