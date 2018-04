WilsonHCG, der weltweite Marktführer und Premium-Anbieter im Bereich innovativer Personalbeschaffungslösungen, heißt Nicole DeBourg-Kahn im Führungsteam willkommen. DeBourg-Kahn wird als Senior Vice President der Talent-Abteilung die für Personal- und Kulturfragen (kurz HR) zuständigen Teams leiten, das Mitarbeiterengagement,die interne Personalbeschaffung sowie Weiterbildungs- und Mitarbeiterentwicklungsprogramme vorantreiben und die Führung der globalen "People Operations" der Organisation beaufsichtigen.

"Die Befähigung unserer Leute auf persönlicher und professioneller Ebene ist ein wesentlicher Faktor für das Heranwachsen von WilsonHCG zu einem weltweit führenden Unternehmen gewesen", sagte John Wilson, Gründer und CEO von WilsonHCG. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Führungsarbeit von Nicole DeBourg-Kahn den weiteren Weg für unsere Arbeitskräfte ebnen wird, die dazu fähig sind, unsere Kunden auf eine Weise zu betreuen, zu beraten und mit Personal zu beliefern, die kein anderer Anbieter erreicht."

Nicole DeBourg-Kahn ist eine hochrangige Personalfachfrau mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung im Bereich Talentmanagement. Sie kommt von der in Florida ansässigen Professional Employer Organization (PEO) CoAdvantage, wo sie als Senior Vice President der HR-Abteilung tätig war, zu WilsonHCG. Zuvor war DeBourg-Kahn Besitzerin einer eigenen Personalberatungsfirma und nahm leitende Positionen im Personalwesen bei CONMED Corporation, Blockbuster und U.S. Foodservice ein.

"Ich bin entzückt, bei WilsonHCG zu einer derart offenen und kulturbewussten Organisation zu stoßen", sagte DeBourg-Kahn. "Ich freue mich darauf, das Wachstum unserer Teams in den Bereichen People Culture, HR und People Operations zu fördern und dabei gleichzeitig unsere Präsenz als Anbieter erfinderischer und ganzheitlicher Personalbeschaffungslösungen zu festigen."

Nicole DeBourg-Kahn kommt nach einem spannenden Jahr 2017 zu WilsonHCG, in dem die Organisation als "Leader" in der NEAT-Anbieterbeurteilung von NelsonHall für RPO ausgezeichnet wurde. Außerdem wurde WilsonHCG in der globalen Baker's Dozen List zum siebten Mal hintereinander und in der EMEA Baker's Dozen Customer Satisfaction List von HRO Today zum dritten Mal hintereinander als Top-RPO-Provider sowie zum dritten Mal hintereinander als STAR-Performer im Global RPO Peak Matrix Report der Everest Group gewürdigt.

Über WilsonHCG

Die Wilson Human Capital Group, Inc. (WilsonHCG), ist der globale Marktführer und Premium-Anbieter im Bereich innovativer Personalbeschaffungslösungen, der nach dem Prinzip vorgeht, mit seinen Kunden eine echte Partnerschaft zu pflegen. Durch unser stark konfigurierbares "Talent Ecosystem"-Modell verwandeln wir die Personalbeschaffung in einen strategischen Vorteil. Bei WilsonHCG führen die Beziehungen, die wir aufbauen, zu den Ergebnissen, die unsere Kunden erzielen. Better People, Better Business.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180404005064/de/

Contacts:

Wilson Human Capital Group, Inc.

Richard Ward, 1.715.214.9144

Richard.Ward@WilsonHCG.com