Köln (ots) - "Die Sendung mit der Maus" und "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR) begleiten in diesem Jahr gemeinsam die neue Weltraummission von Alexander Gerst. Mit ihrem umfassenden Programmangebot im Fernsehen und im Internet bieten sie ab kommenden Sonntag einzigartige Einblicke in die Arbeit des Astronauten - angefangen von den Vorbereitungen seiner Reise ins All bis zu seiner Rückkehr auf die Erde. Mehrfach meldet sich Alexander Gerst aus der ISS diesen Sommer über in der "Sendung mit der Maus", um seinen "All-Tag" auf der Raumstation zu zeigen. Speziell für die jüngsten Zuschauer lüftet auch "Die Sendung mit dem Elefanten" viele Geheimnisse des Weltraums.



Der erste Elefant im Weltraum



Alexander Gerst wird im Juni 2018 die ISS erreichen. Mit ihm an Bord: die orangene Maus und der erste kleine blaue Elefant im All. Für die Maus ist es bereits der dritte Aufenthalt im Weltraum. Wie Maus und Elefant zu ihren Astronauten-Anzügen kommen, zeigt "Die Sendung mit der Maus" zum Auftakt ihrer Weltraum-Sachgeschichten-Reihe am Sonntag, 15. April (um 9.30 Uhr im Ersten und um 11.30 Uhr bei KiKA). Maus-Reporterin Malin Büttner lüftet dann auch das Geheimnis der Schwerelosigkeit auf der ISS.



Bis Ende des Jahres sind sechs weitere Sachgeschichten in der "Sendung mit der Maus" geplant. Wenn Alexander Gerst im Juni zu seiner neuen Mission startet, zeigt die Maus, wie Astronauten zur ISS kommen und wie sich eine Weltraum-Rakete steuern lässt. An Bord führt Alexander Gerst auch ein Maus-Experiment durch - ausgedacht von den Maus-Zuschauern nach einem Aufruf von Alexander Gerst im vergangenen Jahr. Außerdem wird gezeigt, welche Aufgaben für den Astronauten an Bord und für sein Team auf der Erde anfallen. Nach seiner Rückkehr aus dem Weltraum muss Alexander Gerst erst einmal in Quarantäne. Warum? Auch das ist Thema in "Der Sendung mit der Maus".



Alexander Gerst ist selbst ein großer Maus-Fan und hatte die Maus bereits bei seiner ersten ISS-Mission 2014 als Glücksbringer dabei. In den Sachgeschichten über den Weltraum ist der Astronaut seitdem regelmäßig zu sehen, auch unter www.wdrmaus.de und in der Maus-App.



