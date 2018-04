Die BILD zieht in den Kampf - für Ihren Diesel, liebe Leser, so kündigt sie es zumindest heute auf ihrer Titelseite an und liefert den entsprechenden Aufkleber gleich mit. Über die Originalität des passend zur Aktion entworfenen Autokennzeichens "DI-SL 2018" könnte man zwar trefflich streiten, aber das soll nicht die Freude darüber trüben, dass sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...