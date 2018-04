Die Aussage stellte sich letztlich als April-Scherz heraus. Kein April-Scherz dagegen: Am Kreditmarkt werden die Bonds des Unternehmens so aggressiv geshortet, dass es mittlerweile schwierig ist, zu verleihende Papiere aufzutreiben. Gerüchten zufolge fährt man nun die Produktion beim Model S und Model X zurück, um sich voll auf das Massenprodukt Model 3 zu fokussieren. Elon Musk hat angekündigt, selbst die Leitung der Abteilung zu übernehmen, die das Model 3 baut und schläft künftig in der Fabrik. Neben 123.000 Rückrufen des Model S kam noch ein tödlicher Unfall mit neuen Sicherheitsbedenken in Sachen Brandschutz dazu sowie eine Abstufung seitens Moody's.



Fazit: Das alles klingt wenig seriös. Tesla geht nicht pleite, braucht aber noch viel Kapital. Aktionäre werden also weiter verwässert. Lediglich die Bonds bleiben haltenswert.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 14 vom 05.04.2018! Ausführliche Infos zu weiteren Themen finden Sie auch unter www.BoersenKiosk.de



+++ BoersenKiosk Apple-App jetzt online +++ Mit kostenlosem Benachrichtigungsservice +++ Jetzt downloaden im Apple-Store! +++



Weitere Themen u.a.:++ Aktienmärkte vor schweren Wochen ++ Dollar mit Aufwertungspotenzial ++ FANG-Aktien unter Beschuss ++ TESLA wankt ++ GLAXOSMITHKLINE ist einen Blick wert ++ Defensive Versorger mit relativer Stärke ++ RIB SOFTWARE pulverisiert ++ KION auf die Watchlist ++ Zahlungsdienstleister unter der Lupe