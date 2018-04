=== *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -3,9% gg Vm *** 09:20 DE/Godewind Immobilien AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 53,8 zuvor: 55,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,8 zuvor: 57,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 1. Veröff.: 54,2 zuvor: 55,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 56,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 57,1 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar *** 10:00 DE/Daimler AG, HV, Berlin 10:00 DE/Sartorius AG, HV, Göttingen *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,5 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 2Q, St. Louis *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 215.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -57,0 Mrd USD zuvor: -56,6 Mrd USD 19:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim "Financial Literacy Day", Sarasota - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Hongkong geschlossen ===

