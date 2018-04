Am 21. März kündigte VW Lieferverträge mit dem Autozulieferer fristlos. Mitarbeitern mehrerer Prevent-Töchter drohen deshalb nun Jobverlust und Kurzarbeit.

Die vor allem durch ihren Streit mit VW bekannt gewordene Prevent-Gruppe hat Kündigungen und Kurzarbeit an den Standorten Schönheide, Plauen und Stendal angekündigt. Hintergrund seien von Volkswagen am 21. März fristlos gekündigte Lieferverträge mit den Prevent-Töchtern ES Automobilguss GmbH in Schönheide, Cartrim GmbH in Plauen (beide in Sachsen) und Prevent Foamtec ...

Den vollständigen Artikel lesen ...