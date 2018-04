London - Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert die jüngste Debatte über Bitcoin und Bitcoin Cash: Nur weil Kryptowährungen dezentralisiert seien, heiße das nicht, dass sie frei von Politik seien. Am gestrigen Dienstag habe sich die Kontroverse zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash auf der Veranstaltung ‚Bitcoin, Controversy over Principle' von Deconomy in Seoul, Südkorea, zugespitzt.

