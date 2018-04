Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich abwartend zu Schuldenerleichterungen für Griechenland geäußert und klar gemacht, dass dafür zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden müssten. Für das Bundesfinanzministerium stehe jetzt im Fokus, "dass die vierte Programmüberprüfung erfolgreich durchgeführt wird, weil die erfolgreiche Umsetzung das Programm für eine vernünftige Schuldentragfähigkeit ist", erklärte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz. "Und über diese Maßnahmen wird dann im Anschluss zu sprechen sein."

Wichtig sei jetzt der "Wachstumsplan", den Griechenland bei der nächsten Sitzung der Eurogruppe vorlegen wolle. "Der Plan soll nach Programmende Voraussetzungen schaffen für nachhaltiges Wachstum und ... langfristige Schuldentragfähigkeit", hob der Sprecher hervor. "Das weitere Vorgehen in dieser Frage wird sicher Thema in den kommenden Sitzungen der Eurogruppe sein." Im Moment gehe es zunächst um die Umsetzung der vereinbarten Reformschritte, und die vierte Programmüberprüfung laufe. "Darauf liegt jetzt der Fokus", betonte Kolberg. Ziel sei, dass das derzeit laufende Anpassungsprogramm "gut abgeschlossen wird". Dies ist bis zum Sommer geplant.

Unterdessen warnte der CDU-Wirtschaftsrat davor, Athen etwa vorzeitig aus seinen Verpflichtungen zu entlassen. "Nach gut zehn Jahren Rettungspolitik besteht keinerlei Anlass für ein solches Vorgehen", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger. Ministerpräsident Alexis Tsipras habe mit seiner Regierung keineswegs die tiefen Strukturprobleme des Landes lösen können.

So könnten seine Anstrengungen, eine funktionierende Verwaltung aufzubauen, notwendige Reformen und die Privatisierungen voranzutreiben, nur als halbherzig bezeichnet werden, und von einer internationalen Wettbewerbsfähigkeit sei Griechenland zu weit entfernt. "Finanzminister Olaf Scholz muss hier genauso kritisch auf die realen Zahlen schauen wie sein Vorgänger Wolfgang Schäuble", forderte Steiger.

Hintergrund sind Berichte, nach denen der Europäische Stabilisierungsmechanismus (ESM) und die französische Regierung beim Finanzministertreffen am 27. April in Sofia konkrete Pläne für Schuldenerleichterungen vorlegen wollen. Mit dem ESM-Modell könnten Athen laut Handelsblatt allein durch eine Deckelung der Zinsen 13 Milliarden Euro gewährt werden. Paris will demnach Kredite von 25 Milliarden Euro teilweise stunden und Athen bei den Zinsen um 18 Milliarden Euro entgegenkommen. Die Euro-Finanzminister hatten Athen Erleichterungen nach dem Rettungsprogramm in Aussicht gestellt.

