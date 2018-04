Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-04 / 15:10 *-> Zahl der Abbrecher liegt damit deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt* *-> Prokurist Volker Hofmann: "Klare Bestätigung für unsere nachhaltige Ausbildungs- und Personalentwicklungsstrategie"* *-> Familienunternehmen beschäftigt bundesweit mehr als 160 Nachwuchskräfte * *und stellt für das neue Ausbildungsjahr über 120 Stellen bereit * Essen (04.04.2018). Im Kontext der aktuellen Berichterstattung um hohe Abbrecherquoten bei Auszubildenden präsentiert die bundesweit tätige Dienstleistungsgruppe KÖTTER Services eine erfreuliche Bilanz. In den zurückliegenden drei Jahren haben im Schnitt neun von zehn Nachwuchskräften (91 %) ihre Ausbildung bei dem Familienunternehmen erfolgreich beendet. Die Übernahmequote in den aktuell neun Ausbildungsberufen liegt bei über 80 Prozent. Zum Vergleich: Gemäß Berufsbildungsbericht 2018 wird in Deutschland mehr als jede vierte Ausbildung abgebrochen. "Diese positiven Zahlen sind eine klare Bestätigung für unsere nachhaltige Ausbildungs- und Personalentwicklungsstrategie", unterstreicht Volker Hofmann, Prokurist und Leiter Personalwesen der zur KÖTTER Unternehmensgruppe gehörenden KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen. "Denn gerade für uns als Personaldienstleister ist die Gewinnung von künftigen Fach- und Führungskräften das A und O, weshalb wir nicht erst seit der öffentlichen Debatte um den Arbeits- und Fachkräftemangel erhebliche Investitionen vornehmen." Mit Blick auf die aktive Ausbildung steht dabei u. a. Folgendes im Fokus: Intensive Betreuung der Nachwuchskräfte vom Einstieg bis zur erfolgreichen Vorbereitung auf die Prüfung, ausschließlich Aufgaben und Arbeitszeiten gemäß Ausbildungsverordnung, ausbildungsübliche Vergütungen sowie eine offene Kommunikationskultur, bei der auch eventuelle Probleme offen angesprochen und gemeinsam gelöst werden. Aspekte somit, die gemäß Berufsbildungsbericht häufig in Unternehmen nicht gegeben und somit wesentlicher Grund für die bundesweit hohen Abbrecherquoten seien. "Ich bin daher stolz darauf, dass wir als gutes Beispiel vorangehen", sagt Hofmann weiter. Dies zahlt sich auch bei den angehenden Sicherheitsfachkräften aus, bei denen die Abbrecherquote branchenweit in Deutschland mit über 50 Prozent besonders hoch liegt. "Auch wir verzeichnen hier im Vergleich insbesondere zu den kaufmännischen Berufen niedrigere Erfolgsquoten", erläutert Hofmann. "Mit durchschnittlich 10-15 Prozent vorzeitiger Ausbildungs-Beendigungen im Beruf Fachkraft für Schutz und Sicherheit stehen wir im Bundesvergleich aber ebenfalls gut dar. Zumal es vielfältige Ursachen für einen vorzeitigen Abbruch gibt, die häufig im rein persönlichen Bereich liegen, wie Wohnortwechsel, familiäre Gründe etc. Maximal fünf Prozent beenden die Ausbildung vorzeitig, weil es ihnen nicht gefällt oder sie nicht geeignet sind." *Vielfältiges Ausbildungsangebot reicht von * *kaufmännischen Berufen bis zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit* Insgesamt beschäftigen die Ausbildungsbetriebe der KÖTTER Unternehmensgruppe bundesweit zurzeit mehr als 160 Auszubildende. Mit Beginn des Ausbildungsjahres 2018/2019 in diesem Sommer stellt der Sicherheits-, Reinigungs- und Personaldienstleister über 120 neue Ausbildungsplätze in den folgenden Berufen zur Verfügung, davon allein mehr als 40 im Rhein-Ruhr-Raum: Kaufmann/-frau für Büromanagement, Fachkraft für Schutz und Sicherheit (m/w), Personaldienstleistungskaufmann/-frau, Gebäudereiniger/-in, IT-Systemelektroniker/-in sowie Elektroniker/-in für Informations- und Kommunikationstechnik. _Die KÖTTER Unternehmensgruppe_ Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit der Gründung im Jahr 1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 84 Jahren ist sie ein erfahrener und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungen bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftet mit ihren rund 18.600 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland einen Umsatz von 549 Mio. EUR (Zahlen für 2017)_. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter koetter.de._ Kontakt: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126, Carsten.Gronwald@koetter.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/koettergmbhverwaltung/671425.html [1] Bildunterschrift: Die Ausbildungsbetriebe der KÖTTER Unternehmensgruppe bieten zum neuen Ausbildungsjahr bundesweit über 120 Ausbildungsplätze. (c) KÖTTER Services Emittent/Herausgeber: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-04-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 671425 2018-04-04 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=475e03c1cb0d0ffec3eb92868e3c3bf0&application_id=671425&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2018 09:10 ET (13:10 GMT)