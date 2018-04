Die Agrarrohstoffe sind am Mittwoch in Bewegung, da die Preise für Sojabohnen (-3,9%) und Baumwolle (-3,2%) stark fallen. Zurückzuführen ist dies auf die Ankündigung Chinas Importzölle zu erheben, um den Handelsbarrieren aus den USA entgegenzuwirken. China ist ein riesiger Importeur dieser Rohstoffe, daher sorgen sich Händler um hohe Lagerbestände in den USA. Auf der anderen Seite setzt Kakao (+2,1%) seinen Aufwärtstrend fort und konnte bereits in diesem Jahr um über 30% steigen. Händler können mit entsprechenden CFDs für ...

