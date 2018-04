Zürich - Reisen mit dem öffentlichen Verkehr im Zürcher Verkehrsverbund ZVV wird jetzt einfacher: Mit dem neuen Check-in-Ticket sind die Fahrgäste immer mit einem gültigen Ticket zum richtigen Preis unterwegs. Wer sich für diese Option entscheidet, muss nur vor dem Einsteigen mit der ZVV-Ticket-App einchecken und nach dem Aussteigen auschecken. Der ZVV führt die neue Funktion ab sofort als Markttest in seinem Verbundgebiet ein. In wenigen Wochen sind auch Reisen in der ganzen Schweiz möglich.

Mit dem Check-in-Ticket erübrige sich das Studieren von Zonenplänen und Ticket-Sortimenten vor der Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr im ZVV, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Fahrgäste müssen sich einzig bei Antritt der Reise auf dem Smartphone in der App ein- und zum Abschluss wieder auschecken. Unterwegs wird die Reise automatisch erfasst, anhand von Ortungsdiensten und Fahrplandaten (GPS-basiert). Der ZVV hat hierfür die bestehende Lösung «lezzgo» der BLS AG in seine Ticket-App integriert.

Immer zum richtigen Preis unterwegs

In der ersten Phase des Markttests des automatischen Ticketings wird auf das Einzelreisesortiment und auf das Verbundgebiet des ZVV fokussiert. In der App ...

