Die US-Indizes konnten sich gestern von ihrem schlechten Start in den April wieder etwas erholen. Der Dow Jones legte beispielsweise um 1,65 Prozent zu. Für den Nasdaq 100 ging es rund ein Prozent aufwärts. Heute nun dürften die Zugewinne aber bereits wieder der Vergangenheit angehören. Die Indikationen deuten auf einen negativen Start des US-Marktes hin. Erfahren Sie hier mehr von Marco Uome. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.